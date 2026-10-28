Adıyaman'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Adıyaman Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen çelenk sunma programının tamamlanmasıyla sona erdi.

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