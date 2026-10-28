Besni'de sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında su taşkınları meydana geldi.

Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise korunmak için kapalı alanlara sığındı. İlçeye bağlı bazı köy yollarında da su taşkınları meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.