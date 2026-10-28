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        Adıyaman'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Adıyaman'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kahta ilçesinde kutlamalar, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaymakam Muhammed Üsame Soysal tarafından Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri de anıta bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Çelikhan

        Çelikhan ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Yunus Ürhan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Bedri Bilbay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        - Gölbaşı

        Gölbaşı ilçesinde de kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kaymakam Kadir Algın, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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