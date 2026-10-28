Adıyaman'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta ilçesinde kutlamalar, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal tarafından Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık çelenginin sunulmasının ardından Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri de anıta bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

- Çelikhan

Çelikhan ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Yunus Ürhan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Bedri Bilbay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde de kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Kadir Algın, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam edecek.