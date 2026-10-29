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        Kahta Ebu Sadık Ziyareti modern bir görünüme kavuştu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi tarafından Ebu Sadık Ziyareti'nde gerçekleştirilen yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kahta Ebu Sadık Ziyareti modern bir görünüme kavuştu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi tarafından Ebu Sadık Ziyareti'nde gerçekleştirilen yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Uzun yıllardır bakımsız kalan alan, yapılan çalışmalarla daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu.

        Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ebu Sadık Ziyareti'ni yerinde inceleyerek yapılan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

        Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kutsal mekânların ve ziyaret yerlerinin toplum için taşıdığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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        "Kutsal yerler ve ziyaret mekânları bizim için önemli bir değerdir. Bu mekânlar, inancımızın, kültürümüzün ve manevi değerlerimizin yaşatıldığı özel alanlardır. Bu bilinçle, yıllardır bakımsız kalan ve gerekli düzenlemelerin yapılmadığı Ebu Sadık Ziyareti'ni baştan sona yeniledik.

        Alanın tamamını kilitli parke taşıyla döşedik. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte daha rahat vakit geçirebilmeleri için kamelyalar, piknik masaları, mangal alanları ve otopark oluşturduk. Ayrıca çeşmeler kurduk, çocuklarımız için oyun grubu yerleştirdik. Alanın temizliğini ve düzenini korumak amacıyla çöp kovaları yerleştirerek boyama, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladık.

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        Amacımız, hemşehrilerimizin ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceği, huzur içinde vakit geçirebileceği alanları ilçemize kazandırmaktır. Manevi değerlerimize sahip çıkarak Kahta'mızın her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

        Yapılan çalışmalarla birlikte Ebu Sadık Ziyareti, manevi değerlerine yakışır, daha düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuşurken vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceği bir alan haline getirildi.

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