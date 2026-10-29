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        Adıyaman'da su ürünleri satış noktalarına denetim

        Adıyaman'da, su ürünleri perakende satış yerlerinde halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Adıyaman'da su ürünleri satış noktalarına denetim

        Adıyaman’da, su ürünleri perakende satış yerlerinde halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Merkez ilçede faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış noktaları denetlendi.

        Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, muhafaza ve hijyen durumu ile etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, balık tüketiminin arttığı dönemde vatandaşların güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

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        Akkan, tüketici sağlığının korunması ve su ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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