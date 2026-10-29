Adıyaman'da prostat kanserinde ileri görüntüleme yöntemi ilk kez uygulandı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prostat kanserinin tanı, yayılım değerlendirmesi ve tedavi takibinde kullanılan Galyum68 (Ga68) PSMA PET/BT görüntülemesi ilk kez gerçekleştirildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde prostat kanserinin tanı, yayılım değerlendirmesi ve tedavi takibinde kullanılan Galyum68 (Ga68) PSMA PET/BT görüntülemesi ilk kez gerçekleştirildi.
Hastanenin Nükleer Tıp Kliniği’nde uygulanan yöntemle prostat kanserinin vücuttaki yayılımının belirlenmesi ve tedavi sürecinin değerlendirilmesine yönelik ileri görüntüleme imkanı sağlandı. Prostat kanseriyle ilişkili PSMA hedefini görüntüleyen yöntem, hastalığın vücuttaki dağılımının incelenmesine ve tedavi sürecinin takip edilmesine yardımcı oluyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle hastanenin ileri tanı ve görüntüleme olanaklarına bir yenisi daha eklendi. Önümüzdeki dönemde farklı hastalıkların tanısında kullanılan yeni nesil görüntüleme yöntemlerinin de hizmete sunulmasının hedeflendiği öğrenildi. Uygulamanın gerçekleştirilmesinde Nükleer Tıp hekimleri Dr. İlhan Sezgin, Dr. Dilara Denizmen Zorba ve Dr. Gökçe Yavan ile sağlık ekibinin görev aldığı bildirildi. Adıyaman’da sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve vatandaşların ileri tanı yöntemlerine erişiminin geliştirilmesi amacıyla yeni görüntüleme teknolojilerinin sağlık hizmetlerine kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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