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        Adıyaman'da Cumhuriyet coşkusu

        Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Adıyaman'da Cumhuriyet coşkusu

        Adıyaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

        Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkan Vekili Burak Binzet, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Adıyaman’ımızda, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet; en zor şartlarda bile küllerinden doğmayı başaran bağımsızlık irademizin nişanesidir. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, din ve vicdan hürriyetini, eşitliği ve bilimi esas alan Cumhuriyetimiz, bizi bir arada tutan en güçlü ortak değerimizdir. Cumhuriyetimizin bu birleştirici ve iyileştirici ruhunu, yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Adıyaman’ımızda en güçlü şekilde hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek şehrimizi sokak sokak, ev ev yeniden inşa ediyoruz. Bu topraklarda sadece binaları değil, umutlarımızı ve yarınlarımızı da hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. Bugün yaralarımızı sararken, geleceğe daha güvenle bakabilmek adına ‘Terörsüz Türkiye, Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi’ doğrultusunda birbirimize daha sıkı kenetleniyoruz. Terörün gölgesini bu topraklardan tamamen silerek huzuru, güveni ve sarsılmaz kardeşliğimizi kalıcı kılmak en büyük kararlılığımızdır. Adıyaman’ın bin yıllık kardeşlik harcı, birliğimize kastetmek isteyen odaklara karşı en büyük gücümüzdür" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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