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        Hallaç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Hallaç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı.

        Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hallaç, Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesi sonucunda kazanılan en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Cumhuriyet’in, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin ve milletin birlik ruhunun en önemli simgesi olduğunu ifade eden Hallaç, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Cumhuriyet’in, kadın ve erkek demeden milletin tüm fertlerinin vatan uğruna verdiği mücadelenin bir sonucu olduğunu belirten Hallaç, bu tarihi mirasın önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet’in kazanılmasında büyük fedakârlıklar gösterildiğini dile getiren Hallaç, mesajında bağımsızlık mücadelesinde vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan şehit ve gazileri de andı. Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. İstiklal mücadelemizde vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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