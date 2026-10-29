Adıyaman'da su dolu çukura düşen çocuk öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.

Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan Yunus Emre Mutlu (7), dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.