Adıyaman ve Kahta'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Öğrencilerin şiir dinletileri, oratoryo ve koro gösterileriyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

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