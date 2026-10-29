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        Cumhuriyet'in 103. yılı Kahta'da coşkuyla kutlandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Cumhuriyet'in 103. yılı Kahta'da coşkuyla kutlandı

        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kahta Kaymakamlığı’nda düzenlenen tebrik kabulüyle başlayan program, Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Törene Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Albay Serdar Mercan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programda öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu. Oratoryo ve koro gösterileriyle devam eden etkinliklerde, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini yansıtan gösteriler sahnelendi. Öğrencilerin sahne performanslarıyla devam eden kutlama programı, protokol üyeleri ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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