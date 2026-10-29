Su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken canından oldu

Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu’nun ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı.

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