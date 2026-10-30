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        Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Birçok araç mahsur kaldı

        Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte, birçok araç su birikintileri nedeniyle mahsur kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Birçok araç mahsur kaldı

        Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte, birçok araç su birikintileri nedeniyle mahsur kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

        Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentin en işlek güzergahlarından biri olan Atatürk Bulvarı’nın birçok noktası yağmur sularıyla doldu. Yer yer göle dönen bulvarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

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        Öte yandan, Adıyaman’ın 1. Çevreyolu, 2. Çevreyolu ve 3. Çevreyolu’nda da benzer manzaralar ortaya çıktı. Yoğun yağış nedeniyle suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlarını su birikintilerinden çıkarmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı da olumsuz etkilerken, yollarda biriken yağmur suları ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Göle dönen yollarda belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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