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        Adıyaman'da kazanın ardından savrulan iki otomobil vitrin camına çarptı: 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Savrulan araçlar kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Adıyaman'da kazanın ardından savrulan iki otomobil vitrin camına çarptı: 2 yaralı

        ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Savrulan araçlar kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Araçlar, iş yerinde hasara yol açtıktan sonra durabildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Melisa Türk ile Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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