Adıyaman'da Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Kur'an kursu açıldı

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin katkılarıyla yeniden inşa edilerek düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan Sait Ağa Camisi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almasının ardından yıkıldı. Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin 8 kardeş adına yaptırdığı caminin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte yeniden ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış törenine Karaoğlanoğlu ailesi, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Camiyi Adıyaman'a yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaoğlanoğlu ailesi adına konuşan Hamit Karaoğlanoğlu, "Bu camiyi 8 kardeş olarak ailemiz adına Adıyaman'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hayırlı ibadetlere vesile kılsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Safiye Karaoğlanoğlu 46 Yaş Kur’an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından Karaoğlanoğlu ailesine katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.