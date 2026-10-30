Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Kur'an kursu açıldı

        Adıyaman'da Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Kur'an kursu açıldı

        Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin katkılarıyla yeniden inşa edilerek düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Adıyaman'da Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Kur'an kursu açıldı

        Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin katkılarıyla yeniden inşa edilerek düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan Sait Ağa Camisi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almasının ardından yıkıldı. Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin 8 kardeş adına yaptırdığı caminin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte yeniden ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Açılış törenine Karaoğlanoğlu ailesi, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Camiyi Adıyaman'a yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaoğlanoğlu ailesi adına konuşan Hamit Karaoğlanoğlu, "Bu camiyi 8 kardeş olarak ailemiz adına Adıyaman'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hayırlı ibadetlere vesile kılsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dualar edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ve Safiye Karaoğlanoğlu 46 Yaş Kur’an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından Karaoğlanoğlu ailesine katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kar iddasına yanıt
        8 milyar liralık kar iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Boztepe köyü bir damla suya muhtaç İl Özel İdaresine başvurdula...
        Adıyaman'da Boztepe köyü bir damla suya muhtaç İl Özel İdaresine başvurdula...
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Kapıdan çıkamayan 2 yaşlı kadını itfaiye pencereden kurtardı Sel suları bas...
        Kapıdan çıkamayan 2 yaşlı kadını itfaiye pencereden kurtardı Sel suları bas...
        Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Birçok araç mahsur kaldı
        Adıyaman'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Birçok araç mahsur kaldı
        Adıyaman'da kazanın ardından savrulan iki otomobil vitrin camına çarptı: 2...
        Adıyaman'da kazanın ardından savrulan iki otomobil vitrin camına çarptı: 2...
        Çarpışan otomobiller iş yeri vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı
        Çarpışan otomobiller iş yeri vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı