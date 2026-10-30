Kahta'daki okullarda teknoloji ve bilim seferberliği hazırlığı

Öğrencilerin teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okullarda yürütülecek projeler ve izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

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