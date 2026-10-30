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        Kahta'daki okullarda teknoloji ve bilim seferberliği hazırlığı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilecek projeleri yaygınlaştırmak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kahta'daki okullarda teknoloji ve bilim seferberliği hazırlığı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilecek projeleri yaygınlaştırmak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında GAP Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve okul müdürleri katıldı.

        Toplantıda, ilçedeki okullarda Milli Teknoloji Hamlesi kulüplerinin kurulması, öğrencilerin TEKNOFEST projelerine yönlendirilmesi ve bilimsel çalışmalara katılımlarının artırılması konuları ele alındı.

        Öğrencilerin teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okullarda yürütülecek projeler ve izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

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        Toplantıda, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak çalışmaların önemine dikkat çekildi.

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