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        Yağmurdan kaçan öğrencilerin arasından engelli arkadaşının yardımına koştu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okul bahçesinde aniden bastıran yağmurdan kaçan öğrenciler arasından tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yardımına koşan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman'ın duyarlılığı takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Yağmurdan kaçan öğrencilerin arasından engelli arkadaşının yardımına koştu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okul bahçesinde aniden bastıran yağmurdan kaçan öğrenciler arasından tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yardımına koşan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman'ın duyarlılığı takdir topladı.

        Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlenen prova sırasında aniden bastıran yağmura yakalanan öğrenciler, korunmak için okul binasına yöneldi.

        Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki sınıf arkadaşı Elif Güngör'ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta zorlandığını fark etti.

        Arkadaşının yanına giden Yusuf, Elif'in okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

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        O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yusuf'un davranışı takdir topladı.

        Okulda düzenlenen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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