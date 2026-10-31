Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü C.Ö., ile otomobilde bulunan Z.Ö., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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