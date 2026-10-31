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        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Edinilen bilgilere göre, kaza, 29 Ekim 2026 tarihinde Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma aşıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Melisa Türk ile araçta bulunan Ecrin Naile Tur yaralanmış ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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        Kazanın ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak iş yerinin vitrinine çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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