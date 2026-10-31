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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Atmalı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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