Yeni sanayi sitesi için 209 dönümlük arazi satın alındı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından iş yeri sıkıntısı yaşayan sanayi esnafı, yeni bir sanayi sitesi kurmak amacıyla bir araya geldi. Esnaf tarafından kurulan kooperatif aracılığıyla 209 dönümlük arazi satın alınarak yeni sanayi sitesi projesi için ilk adım atıldı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde mevcut küçük sanayi sitesinin ağır hasar görmesi, artan iş yeri kiraları ve yaşanan iş yeri sıkıntısı üzerine sanayi esnafı harekete geçti. Bir araya gelen esnaf, Adıyaman Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurarak Adıyaman merkez Hasankendi bölgesinde yaklaşık 209 dönümlük arazi satın aldı.

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Satın alınan arazi üzerine geniş yolları, modern iş yerleri, güçlü altyapısı, yeşil alanları, güneş enerjisi sistemleri, mesleki eğitim alanları ve sosyal donatıları bulunan yeni bir küçük sanayi sitesi yapılması hedefleniyor.

Projenin tanıtımı amacıyla bir araya gelen esnaf adına hazırlanan basın açıklamasını Salih Genç okudu. Genç, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman sanayi esnafını olumsuz etkilediğini belirterek, mevcut sanayi sitesindeki fiziki yetersizliklerin, artan kiraların ve iş yeri bulma sıkıntısının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Genç, "Gecemizi gündüzümüze katarak, büyük bir emek ve fedakârlıkla Adıyaman Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizi kurduk. Birlikte hareket ederek Adıyaman merkez Hasankendi bölgesinde yaklaşık 209 dönümlük bir arazi satın aldık. Şimdi hedefimiz, bu arazi üzerinde Adıyaman'a yakışır, modern, yenilikçi ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni bir küçük sanayi sitesi inşa etmek" dedi.

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Yeni sanayi sitesinin yalnızca esnafın iş yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmadığını vurgulayan Genç, "Bizim hayalimiz yalnızca dükkân sahibi olmak değil; üreten, istihdam sağlayan, gelişen ve büyüyen bir Adıyaman'a katkıda bulunmaktır. Geniş yolları, modern iş yerleri, güçlü altyapısı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını karşılayan örnek bir sanayi sitesi kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamen kamu yararı gözetilerek başlatıldığını dile getiren Genç, "Bu proje, birkaç kişinin veya belirli bir grubun menfaatine yönelik bir yatırım değildir. Bu proje, alın teriyle geçinen esnafımızın geleceği, gençlerimizin istihdamı, şehrimizin üretim gücü ve Adıyaman ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için başlatılmış, bütünüyle kamu yararını gözeten bir kalkınma hareketidir. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü esnaf, güçlü sanayi; güçlü sanayi ise güçlü Adıyaman demektir" diye konuştu.

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Projenin hayata geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının desteğini beklediklerini belirten Genç, deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman milletvekilleri, vali ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür etti.