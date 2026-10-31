Adıyaman'da otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde, R.A. idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 02 AEY 778 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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