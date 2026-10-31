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        Yardıma koşarken aracın çarptığı kadın yaralandı

        Adıyaman'da refüje çıkan otomobildeki vatandaşlara yardım için araçtan inen kadın, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Yardıma koşarken aracın çarptığı kadın yaralandı

        Adıyaman’da refüje çıkan otomobildeki vatandaşlara yardım için araçtan inen kadın, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, AdıyamanKahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görünce yardım için 02 AGZ 291 plakalı otomobilden inen Didem K.’ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Didem K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Didem K’ya çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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