Yardıma koşarken aracın çarptığı kadın yaralandı

Adıyaman’da refüje çıkan otomobildeki vatandaşlara yardım için araçtan inen kadın, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, AdıyamanKahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 855 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görünce yardım için 02 AGZ 291 plakalı otomobilden inen Didem K.’ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Didem K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Didem K’ya çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.