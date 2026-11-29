İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile fertleri, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaların durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastalar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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