Doğalgaz zehirlenmesinde 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde M.Y.’ye ait evde ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz tankının bağlantı noktasında sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle evde bulunan 6 kişilik ailede zehirlenme belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile fertleri, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaların durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastalar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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