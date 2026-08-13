Nemrut Dağı'nda gün batımı yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 bin 206 metre rakımda bulunan Nemrut Dağı, tarihi eserleri ve gün doğumu ile gün batımının izlenebildiği eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kommagene Krallığı döneminden günümüze ulaşan dev heykelleri görmek için bölgeye gelen turistler, zirvede fotoğraf çektirerek tarihi atmosferi yakından deneyimliyor.

Özellikle yaz döneminde artan ziyaretçi hareketliliğiyle Nemrut Dağı'nın zirvesinde yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Kavak, AA muhabirine, ören yerine Uşak'tan geldiğini söyledi.

REKLAM

Gün batımını izlemek için Nemrut Dağı'na geldiğini belirten Kavak, "Burası çok etkileyici. Buradaki doğal güzelliği görmek ve kendi çevremize de tanıtmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri gibi Nemrut Dağı da çok güzel. Oldukça kalabalık var." dedi.

Ziyaretçilerden Yeşim Kılınç ise her yıl Nemrut Dağı'na geldiğini, burada gün doğumu ve gün batımını izlediğini anlattı.

Yerli ziyaretçilerden Yusuf Yolcu da gün batımının en güzel izlendiği yerin Nemrut Dağı Ören Yeri olduğunu ifade etti.