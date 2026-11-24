Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Recep K.'nin (17) kontrolünü kaybettiği 80 AFP 795 plakalı otomobil, park halindeki 02 AAC 209 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki İbrahim T., (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiyenin çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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