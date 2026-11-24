Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyündeki okulun tek öğretmeni Büşra Akduman, ilk görev yerinde 13 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

Gümüşkaşık köyüne 2023 yılında öğretmen olarak atanan Akduman, kısa sürede köy hayatına alıştı.

Birleştirilmiş sınıfta 13 öğrencisi bulunan okulun tek öğretmeni olan Akduman, emekli annesi ve babasıyla okulun lojmanında kalıyor.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak okulu açan, sınıfın temizliğini yapıp sobasını yakan Akduman, öğrencilerinin sıcak ve temiz bir ortamda ders işlemesini sağlıyor.

Üç yıldır Gümüşkaşık köyünde görev yapan Akduman, köy halkıyla da iyi ilişkiler kurarak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

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Akduman, AA muhabirine, köy öğretmeni olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Akduman, şunları kaydetti:

"Ben burada tamamen gerçek bir öğretmen olduğumu düşünüyorum. Her işi üstlenerek hayattaki amacımı ve sorumluluğumu yerine getiriyorum. Görevimi yaparken mutluluk duyuyorum. İnsanlar bana yardımcı oluyorlar. Köy öğretmeni olmak benim için çok farklı bir deneyim çünkü buradaki deneyimim bambaşka. Bütün sevgi doğal bir şekilde sana akıyor. Öğrencilerin sevgisi zaten bambaşka. Öğrencilerimin bana olan ilgileri, sevgileri olağanüstü derecede fazla."