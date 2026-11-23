Adıyaman Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında Adıyaman Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadın istihdamından kreş hizmetlerine, eğitim yatırımlarından sosyal destek projelerine kadar hayata geçirilen çalışmaları anlatarak, kadınların ve dezavantajlı grupların kent yaşamına eşit katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalıştaya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra UNFPA Kadın Dostu Kentler Programı Saha Koordinatörü Naz Hıdır, UNFPA Yerel Eşitlik Uzmanı Gözde Yaşar, UNFPA Kilit Uzmanı Zehra Tosun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecindeki Adıyaman'da fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik ve fırsat eşitliğini esas alan hizmetlere öncelik verdiklerini belirtti. Kadınlara ve ailelere yönelik hizmetlerin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla belediye bünyesinde ilk kez Aile Müdürlüğünü kurduklarını ifade eden Tutdere, müdürlüğün personel ve teknik ihtiyaçlarının karşılanarak çalışmaların sahaya taşındığını kaydetti. Belediyedeki kadın çalışan oranının göreve geldiklerinde yüzde 2 seviyesinde olduğunu belirten Tutdere, kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

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Özellikle kreşlerde ve belediyenin farklı hizmet birimlerinde kadın istihdamına öncelik verdiklerini aktaran Tutdere, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının ve çalışma hayatında daha fazla yer almalarının önemine dikkat çekti. Kadınların psikososyal destekten sağlık hizmetlerine kadar ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade eden Tutdere, kadın istihdamını güçlendiren politikaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak ve çocukların okul öncesi eğitime erişimini artırmak amacıyla kreş yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Tutdere, belediyeye ait iki kreşte yaklaşık 200 çocuğun eğitim gördüğünü, bu merkezlerde yaklaşık 50 kadının istihdam edildiğini bildirdi. Üçüncü kreş olan Sümerevler Kreşinin 1 Aralık'ta hizmete açılacağını açıklayan Tutdere, Altınşehir Kreşinde de önümüzdeki dönemde eğitime başlamayı planladıklarını belirterek hedeflerinin her mahalleye kreş kazandırmak olduğunu söyledi.

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Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla kütüphane yatırımlarını da sürdürdüklerini kaydeden Tutdere, kentte bugüne kadar beş kütüphanenin hizmete açıldığını, altıncı kütüphanenin ise 26 Kasım Perşembe günü vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti. Kadınların, çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanları artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Tutdere, depremde zarar gören 114 parkın yenilendiğini, ayrıca 27 yeni parkın yapılarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Parkların yalnızca oyun alanı değil, spor, yürüyüş ve dinlenme imkanlarıyla ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları olarak değerlendirildiğini söyledi.

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Çocukların sağlıklı beslenmesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımı ve dezavantajlı grupların temel hizmetlere erişimi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tutdere, belediye bünyesinde kurulan tavuk çiftliğinde üretilen yumurtaların uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti. Toplum merkezleri aracılığıyla eğitim ve sosyal destek programlarının devam ettiğini belirten Tutdere, engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları sorunların farkında olduklarını ve erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Adıyaman'ın geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Tutdere, çalıştayda ortaya çıkacak görüş ve önerilerin belediyenin hizmet politikalarına yön vereceğini söyledi. Katılımcılardan düşüncelerini açıkça paylaşmalarını isteyen Tutdere, çalıştay sonuç beyannamesinin değerlendirilerek belediye için yol haritası olarak kabul edileceğini belirtti. Toplantının yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmamasını istediklerini dile getiren Tutdere, kadınların ve dezavantajlı grupların yaşamına doğrudan dokunan somut çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Konuşmasının sonunda Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecinde dayanışma ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Tutdere, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir kent oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Emeklilere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanı ve tesis projesi üzerinde de çalıştıklarını açıklayan Tutdere, Adıyaman'ı herkes için daha eşit, erişilebilir ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek çalıştaya katkı sunan kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.