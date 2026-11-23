Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi. Ayrıca proje kapsamında toplam 4 bin 455 metre uzunluğunda terfi ve şebeke hattının yapımı tamamlandı.

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