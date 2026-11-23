Samsat ilçesine bağlı Kızılöz köyünde etkili olan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesiyle Mazhar Kuştepe’ye ait sulama sisteminde kullanılan güneş panelleri yerinden sökülerek uçtu. Parçalanan güneş panelleri etrafa savruldu. Panellerin etrafa savrulduğu sırada çevrede kimsenin olmaması ve zarar görmemesi rahat bir nefes aldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda panellerde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.