Program Saygı duruşu ve İstatik Marşı'nın okunmasının ardından Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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