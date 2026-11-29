Restorasyon ihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin yeniden eski ihtişamına kavuşması için önemli bir adım atılmış oldu.

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, restorasyon ihalesinin tamamlandığını belirterek, caminin yeniden ayağa kaldırılması sürecine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

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