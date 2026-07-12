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        Üç dalda Türkiye birincisi olan depremzede Meryem'in hedefi olimpiyatlara katılmak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkartılan ve sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Hanne Erbil, Diyarbakır'da katıldığı yarışmada üç dalda Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Üç dalda Türkiye birincisi olan depremzede Meryem'in hedefi olimpiyatlara katılmak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkartılan ve sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Hanne Erbil, Diyarbakır'da katıldığı yarışmada üç dalda Türkiye birincisi oldu.

        Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesinin evinde depreme yakalanan 20 yaşındaki Meryem Hanne Erbil, enkaz altından 3 gün sonra kurtarıldı.

        Babası Abdullah, annesi Sevim ve küçük kardeşi Abdurrahman Buğra'yı kaybeden ve sağ kolu ampute edilen Meryem, yaşadığı acılara rağmen spordan vazgeçmedi.

        Diyarbakır'da gerçekleştirilen Para Atlet Türkiye Şampiyonası'na katılan ve U20 Atletizm Branşında 100 Metre Türkiye Birincisi, U20 Gülle Atma Türkiye Birincisi ve U20 Cirit Atma Türkiye Birincisi olarak 3 Altın Madalya kazandı.

        Elde ettiği başarının ardından hazırlıklarını sürdüren Meryem hedefine Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu koydu.

        Meryem Hanne Erbil, AA muhabirine, öncelikli hedefinin ocak ayında olimpik seçmelerine katılıp milli takıma seçilmek olduğunu belirterek, daha sonra Avrupa Şampiyonası ve Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak, 2028'de Los Angeles olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade etti.

        Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Meryem Hanne Erbil'in depremzede gençlere örnek olduğunu vurguladı.

        Elüstü, "Sosyal hayata dönmek için mücadele eden çocuklarımız var. Meryem'e baktıklarında her türlü zorlukla mücadele edilebileceğini ve kendilerinin de bunu başarabileceğini ve inanç olursa sporda derece yapabileceklerini görebilirler." diye konuştu.

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