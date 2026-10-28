Vali Küçük sağlık yatırımları yerinde incelendi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kent genelinde sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent genelinde yapımı devam eden sağlık tesisleri ile İndere Yaşam Alanı’nda hizmet veren ve yapımı süren sağlık merkezlerinde incelemelerde bulunan Vali Abdullah Küçük ilk olarak Esentepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Verem Savaş Dispanserini kapsayan inşaat yerleşkesini ziyaret etti. Çalışmaların son durumu ve inşaatların ilerleme süreci hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik’ten bilgi alan Küçük, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımları değerlendirdi. Birden fazla sağlık birimini bünyesinde barındıracak yerleşkenin tamamlanmasıyla birlikte halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği ve veremle mücadele alanlarında hizmet sunulması planlanıyor. Kentin sağlık altyapısına katkı sağlaması beklenen tesislerin, vatandaşların farklı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor. Esentepe Mahallesi’ndeki incelemelerin ardından İndere Yaşam Alanı’na geçen Vali Küçük, bölgede yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ile hizmete sunulan 24 No’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. İndere’deki sağlık yatırımları, yeni yerleşim alanında yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmesi açısından önem taşıyor. Yapımı devam eden merkezin tamamlanmasıyla bölgedeki sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması ve vatandaşların temel sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Özellikle yeni yerleşim alanlarında artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal altyapının oluşturulması kapsamında sağlık tesisleri de önemli bir yer tutuyor. Esentepe Mahallesi ve İndere’de sürdürülen yatırımların tamamlanmasıyla Adıyaman’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

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Esentepe Mahallesi ve İndere Yaşam Alanı’nda sürdürülen sağlık yatırımlarının Adıyaman’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Vali Abdullah Küçük, "Tamamlandığında vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirecek ve hizmet kalitesini artıracak yatırımların Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.