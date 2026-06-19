Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar blok mermer fuarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor

        Afyonkarahisar blok mermer fuarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor

        CANAN TÜKELAY - Dünyaca ünlü Afyonkarahisar ve İscehisar mermerleri, kentte düzenlenen fuarla yurt dışından gelen alıcılarına yerinde tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Afyonkarahisar blok mermer fuarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor

        CANAN TÜKELAY - Dünyaca ünlü Afyonkarahisar ve İscehisar mermerleri, kentte düzenlenen fuarla yurt dışından gelen alıcılarına yerinde tanıtılıyor.

        İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, AA muhabirine, 17-20 Haziran'da düzenlenen Afyonkarahisar 2. Blok Mermer Fuarı'na 40 ülkeden alım heyeti geldiğini söyledi.

        Fuara ulusal ve uluslararası alandan katılımın yoğun olduğunu vurgulayan Özcan, fuara ağırlıklı Mısır, Tunus, Cezayir, Suriye, Irak ve Çin'den gelenlerin olduğunu dile getirdi.

        Özcan, Avrupa ve Amerika'dan da misafirlerin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Afyonkarahisar lokasyon olarak mermer sektörünün yoğunlaştığı bir yer. Çok ciddi üretim tesislerimiz, teknolojik altyapısı olan makinelerimiz, yetişmiş insan kaynağımız var. Afyonkarahisar neredeyse bütün taşların işlendiği bir bölge. Burada 1500'e yakın blok mermer bulunuyor. Bunların içinde 300 renk ve 300 de model var. Yarım saatlik ring mesafesinde 600 fabrika var, 200 ocak var. Alıcılar için bunlar da çok önemli. Burada hem fuar yapıyoruz, hem de gelen misafirlerimizi üretim alanlarımıza, tesislerimize götürüyoruz. Alıcılar için de bu büyük fırsat oluyor. Katılanlar ve ziyaretçiler bu fırsatları da değerlendiriyor."

        - "En güzel renkler, en güzel fiziki yapısı olan mermerler İscehisar'da"

        Fuarın satışlara etkisinden memnun olduklarını anlatan Özcan, ilk fuarın ardından 2025 yılı sonunda ihracatın yaklaşık yüzde 25 arttığını ifade etti.

        Bu durumun ülke ekonomisine de katkı sağladığına işaret eden Özcan, "İscehisar bölgesi 2500 yıl geçmişiyle Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan bir mermer bölgesi. En güzel renkler, en güzel fiziki yapısı olan mermerler İscehisar'da. Bir de mesleki olarak bizim İscehisar'da ciddi sektörel kümelenmemiz var." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kursiyerlere 'Geleneksel Türk Desenleri - Tezhip Eğitimi' verilmeye başland...
        Kursiyerlere 'Geleneksel Türk Desenleri - Tezhip Eğitimi' verilmeye başland...
        Bolvadin'de trafik kazası: 1 yaralı
        Bolvadin'de trafik kazası: 1 yaralı
        Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Üç kız kardeş, babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisiyle yurt dışın...
        Üç kız kardeş, babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisiyle yurt dışın...