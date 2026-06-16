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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekeye yönelik "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları tamamlandı.


        Çalışmalar sonucu, vatandaşlar tarafından verilen gerçek araç satış ilan bilgilerini ve resimlerini kopyalayarak daha ucuz fiyatla sahte ilanlar vererek ülke genelinde 69 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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