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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri 11 milyon 317 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kente getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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