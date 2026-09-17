Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri 11 milyon 317 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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