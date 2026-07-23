Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda gazeteciler bir araya geldi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.



ATB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, borsa binasında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Afyonkarahisar'da görev yapan medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Mühsürler, ATB'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Mühsürler ve kurum çalışanları, daha sonra gazetecilere borsanın içerisine kurulan ve faaliyete geçen AFLİDAŞ lisanslı depoculuk tesisini gezdirerek tanıttı.

