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        Afyonkarahisar'da 150 sikke ve obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 150 sikke ve obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke ve objenin bulundurulduğu bilgisi üzerine Salar beldesindeki adrese operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 150 sikke ve obje, 4 define arama çubuğu, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

        Ekipler, İ.Ç. ve M.Ç'ye yasal işlem uyguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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