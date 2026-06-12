Afyonkarahisar'da 150 sikke ve obje ele geçirildi

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke ve objenin bulundurulduğu bilgisi üzerine Salar beldesindeki adrese operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 150 sikke ve obje, 4 define arama çubuğu, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.



Ekipler, İ.Ç. ve M.Ç'ye yasal işlem uyguladı.







