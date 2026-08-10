Afyonkarahisar'da araç içerisinde şüpheli ölüm

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kırkgöz Köprüsü Mahallesi'ndeki tarlada bir kişinin park halindeki bir aracın içerisinde hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçta ilk müdahalesi yapılan A.K. (49) kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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