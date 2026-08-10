Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da araç içerisinde şüpheli ölüm

        Afyonkarahisar'da araç içerisinde şüpheli ölüm

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da araç içerisinde şüpheli ölüm

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kırkgöz Köprüsü Mahallesi'ndeki tarlada bir kişinin park halindeki bir aracın içerisinde hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince araçta ilk müdahalesi yapılan A.K. (49) kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyata alındı
        Deniz Seki ameliyata alındı
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı
        Emirdağ'da okul ve kurum müdürleri toplantısı yapıldı
        Araç içerisinde hareketsiz yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kayb...
        Araç içerisinde hareketsiz yatan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kayb...
        Dazkırı'da alternatif ürünler için saha çalışması
        Dazkırı'da alternatif ürünler için saha çalışması
        İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
        İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
        Hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
        Hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
        Jandarma aranan 24 kişiyi yakaladı
        Jandarma aranan 24 kişiyi yakaladı