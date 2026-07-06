Afyonkarahisar'da aşure etkinliği yapıldı
Afyonkarahisar'da muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.
Afyonkarahisar'da muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, vefat eden üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okundu.
Duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi.
Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, aşure günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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