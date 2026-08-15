Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yabancı uyruklu H.M. idaresindeki 03 AIN 487 plakalı motosiklet, Şehitler Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.M. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, K.B. idaresindeki bir aracın cadde üzerinde geri manevrayla aniden dönüş yaptığını, motosiklet sürücüsü H.M'nin de araca çarpmamak için direğe çarptığı tespit edildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüsünün hatalı dönüş yaptıktan sonra motosikletin aydınlatma direğine çarpması görüntülendi.