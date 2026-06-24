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        Afyonkarahisar'da baba ve kızlarının başarı hikayeleri konuşuldu

        Afyonkarahisar'da "Babayla çalışmak: İş kadınlarının gözünden babaları" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da baba ve kızlarının başarı hikayeleri konuşuldu

        Afyonkarahisar'da "Babayla çalışmak: İş kadınlarının gözünden babaları" paneli düzenlendi.

        Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'ndaki panel, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD) tarafından gerçekleştirildi.

        Moderatörlüğünü Prof. Dr. Belkıs Özkara'nın üstlendiği panelde, Canan Karalar Yüksel, Gamze Balat Aşnuk ve Şeyma Ayhan panelist olarak yer aldı.

        Panelde, aile şirketlerinde babalarının izinden giden ve onlarla birlikte başarı hikayeleri yazan iş kadınlarının deneyimleri ele alındı.

        Konuşmacılar, babalarıyla birlikte çalışmanın getirdiği avantajları, karşılaştıkları zorlukları ve bu süreçte edindikleri tecrübeleri dinleyicilerle paylaştı.

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