Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk kurtarıldı

Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk, kurtarılarak ailesine teslim edildi. Ataköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun sürgülü demir kapısında oynayan 4 yaşındaki çocuk, başını köşeye sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının köşesinin bir kısmını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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