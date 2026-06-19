Afyonkarahisar'da burnuna yabancı cisim kaçan çocuk polis eşliğinde hastaneye ulaştırıldı

Afyonkarahisar'da burnuna yabancı cisim kaçan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye götürmeye çalışan ailenin yardımına polis ekipleri yetişti. M.N.T'nin burnuna yabancı cisim kaçtığını ve nefes alamadığını fark eden ailesi, minibüsle hastaneye doğru hareket etti. Şehir içi trafik nedeniyle çocuğun ailesi, 155'i arayarak yardım istedi. Minibüsün bulunduğu noktaya yönlendirilen trafik ekibi, aracın hızlı şekilde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaşmasını sağladı. Doktorların müdahalesiyle burnundaki yabancı cisim çıkartılan M.N.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin trafikte M.N.T'nin bulunduğu aracı hastaneye ulaştırma anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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