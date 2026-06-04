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        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" programı düzenlendi.

        Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki programda, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla kurumda görev yapan personel kahvaltıda bir araya geldi.

        Etkinlikte kurum içerisinde düzenlenen satranç ve futbol müsabakaları birincilerine plaket takdim edildi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Başsavcı Vekili Salih Kılıç ve kurum yöneticileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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