Afyonkarahisar'da 'Ceza İnfaz Personeli Günü' kutlandı

Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" programı düzenlendi. Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki programda, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla kurumda görev yapan personel kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte kurum içerisinde düzenlenen satranç ve futbol müsabakaları birincilerine plaket takdim edildi. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Başsavcı Vekili Salih Kılıç ve kurum yöneticileri de katıldı.

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