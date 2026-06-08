Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

        Törenin ardından katılımcılar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ı ziyaret etti.

        Program, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kahvaltı etkinliğiyle devam etti. ​​​​​​​

        Etkinliğe, Afyonkarahisar Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı İslam Kaya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Kılıç, Cezaevi Savcısı Çağdaş Akı, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Uçkaç ve kurum personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        AFDOS, doğa tutkunlarını tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çukurca'...
        AFDOS, doğa tutkunlarını tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çukurca'...
        Şuhut'ta husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şuhut'ta husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın etkisiyle devrilen m...
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Çarpışmanın etkisiyle devrilen m...
        Afyonkarahisar'da aranan şahıs polisten kaçamadı Ruhsatsız silah bulundurma...
        Afyonkarahisar'da aranan şahıs polisten kaçamadı Ruhsatsız silah bulundurma...
        Üniversite gençliğine terör tuzaklarına karşı "El Ele" uyarısı Afyonkarahis...
        Üniversite gençliğine terör tuzaklarına karşı "El Ele" uyarısı Afyonkarahis...
        Afyonkarahisarlı sporculardan Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda önemli...
        Afyonkarahisarlı sporculardan Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda önemli...