Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Dişli beldesinde U.S. (41) ve eşi Ü.S. (39) ile aralarında husumet bulunan H.S. (39) ve Ş.S. (29) arasında kavga çıktı. Kavgaya H.S. ile Ş.S'nin ailesinden Z.S. (53), K.S. (59) ile M.İ.S. de (30) dahil oldu.
U.S, Ü.S, Z.S, H.S. ve Ş.S, arbedede darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, K.S, M.İ.S. ile hastanedeki tedavileri tamamlanan Z.S, H.S. ve Ş.S'yi gözaltına aldı.
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