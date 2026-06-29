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        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Dişli beldesinde U.S. (41) ve eşi Ü.S. (39) ile aralarında husumet bulunan H.S. (39) ve Ş.S. (29) arasında kavga çıktı. Kavgaya H.S. ile Ş.S'nin ailesinden Z.S. (53), K.S. (59) ile M.İ.S. de (30) dahil oldu.

        U.S, Ü.S, Z.S, H.S. ve Ş.S, arbedede darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, K.S, M.İ.S. ile hastanedeki tedavileri tamamlanan Z.S, H.S. ve Ş.S'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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