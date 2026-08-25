Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "hisse senedi alım" reklamı üzerinden 3 milyon 760 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

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