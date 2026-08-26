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        Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı dokuzuncu kez yaşanacak

        CANAN TÜKELAY - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, kentte bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'na ilişkin, "Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştireceğiz. Her sene hem seyirci sayısı hem festival hem de yarış anlamında üstüne koya koya organizasyonu büyütüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı dokuzuncu kez yaşanacak

        CANAN TÜKELAY - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, kentte bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'na ilişkin, "Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştireceğiz. Her sene hem seyirci sayısı hem festival hem de yarış anlamında üstüne koya koya organizasyonu büyütüyoruz." dedi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın NG Afyon Motofest ile eş zamanlı olarak 2-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Afyonkarahisar'ın organizasyona bu yıl dokuzuncu kez ev sahipliği yapacağını, bunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Akülke, "Organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapacak olmak onur verici bir şey. Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştireceğiz. Her sene hem seyirci sayısı hem festival hem de yarış anlamında üstüne koya koya organizasyonu büyütüyoruz." dedi.

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        - "Şampiyonaya 140'ın üzerinde sporcunun katılmasını bekliyoruz"

        Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın dört farklı kategoride yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "MX1 büyükler, MX2 gençler, MX1 Avrupa büyükler ve MX2 Avrupa gençler olarak 4 kategoride dünya şampiyonamızı gerçekleştireceğiz. Bunun yanında eş zamanlı olarak da gençlik, kültür ve sanat festivali olan, artık Türkiye'nin bir klasiği haline gelen NG Afyon Motofest de kapılarını 2 Eylül'de açacak. Organizasyonda 14 sanatçı Afyonkarahisar'da izleyicilerle buluşacak. Sürprizlerimiz bunlarla da kalmayacak. Yeme içme stantları, alışveriş stantlarının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi ve sponsor firmalar tarafından hazırlanan sanat etkinlikleriyle, spor etkinlikleriyle dolu dolu bir 5 gün geçecek. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest, artık Türkiye'nin bir klasiği oldu."

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        Bu yıl da organizasyona sporcu katılımının yoğun olmasını beklediklerini dile getiren Akülke, "Şampiyonaya 140'ın üzerinde sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bu sene Avrupa Gençler Şampiyonası da olduğu için 150 ve 160 arasında bir sporcu bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Afyonkarahisar bu organizasyonda 5 gün boyunca yüz binlerce kişiyi ağırlamakta"

        Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın aslında NG Afyon Motofest'le entegre bir gençlik ve spor organizasyonu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Organizasyonun temel amacı, spor turizmini Afyonkarahisar'da geliştirmek. Sadece Afyonkarahisar'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle birlikte, yurt dışından katılacak takımlar, gelecek sporcular ve sporseverlerin de katkısıyla, hem iç turizmi canlandırmayı hem de spor turizmini Türkiye'de bambaşka bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar, bu organizasyonda 5 gün boyunca yüz binlerce kişiyi ağırlamakta. Çadır ve karavan kamp alanlarının yanı sıra kentin termal otelleri de 2-6 Eylül'de organizasyon için gelecek misafirlere hizmet verecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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